Det vil være klokt av Norges Bank å sette opp renta med 0,25 prosentpoeng og samtidig signalisere at toppen er nådd, mener sjeføkonomen i Sparebanken Sør.

– Jeg mener det vil være en mer forutsigbar bane hvis de velger å sette opp renta. Det ligger også godt innenfor hva de har signalisert så langt, sier sjeføkonom Tore Grobæk Vamraak til E24.

Han peker på at kjerneinflasjonen (KPI-JAE) ligger stabilt høyt. Kjerneinflasjonen var på 5,8 prosent i november, viste nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) mandag.

Det var litt lavere enn ventet, og økonomer i en rekke storbanker har blitt styrket i troen på at Norges Bank vil holde renta uendret.

Men Sparebank Sør-økonomen ser for seg to scenarioer: En uendret styringsrente, hvor man framover kan stå overfor både renteheving, uendret rente eller at renta settes ned.

(©NTB)