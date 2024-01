Rett i underkant av 4000 husstander er uten strøm flere steder på Sørlandet tirsdag kveld på grunn av snøværet og den kraftige vinden.

Tung snø som legger seg på strømlinjene, og kraftig vind fører til forstyrrelser i strømnettet, sier pressevakt Audun Brekke Sandhaug i Glitre Nett til NTB.

Noen har vært uten strøm i nesten et døgn.

Sandhaug forsikrer om at selskapet jobber på spreng for at folk skal få tilbake strømmen, men at det kraftige uværet skaper sikkerhetsutfordringer for montører og linjeryddere.

– Vi trapper ned i kveld på grunn av sikkerhet, men fortsetter å ha beredskap. Vi gjør vårt beste for å rette alle feil så fort det er mulig, sier han.

Enkelte steder i Agder er veier stengt, og store snømengder gjør det vanskelig å komme seg fram. Vinden skal i tillegg ta seg opp tirsdag kveld.

Sandhaug vil ikke si hvor lang tid det kan ta før folk får strømmen tilbake fordi det vil variere ut fra hvor feilen er og hva som er feilen.

