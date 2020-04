– Det er klart det er synd

Leder Karl Igland for Lyngdal Cup innser at det ikke blir Lyngdal Cup i år - i alle fall ikke slik den pleier å være. Vis mer Tom Arild Støle

– Jeg ser ikke for meg at det kan bli Lyngdal Cup slik den pleier være i år. Jeg er redd den originale cupen ryker, ja, sier leder Karl Igland for Lyngdal Cup.