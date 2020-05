Over 4000 ønsker å hente gratis hytte i Lyngdal

Over 4000 mennesker har vist sin interesse for å overta denne hytta tilhørende Olav Todnem og hans familie. Vis mer Finn.no

Fredag la Olav Todnem ut ei annonse på finn.no om at familien ville gi bort hytta i Lølandsfeltet i Opsalsbygda gratis mot at den nye eieren flyttet bygget. Over 4000 har meldt sin interesse.