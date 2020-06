93 km/t i 70-sone

Politiets fartskontroller i 70-sonen ved Skoland på E39 i Lyngdal er det mange av. Det betyr likevel ikke at kontrollene ikke er innbringende. For selv om folk vet om at det ofte er kontroller her, er det alltid noen som kjører for fort. Slik var det også mandag formiddag. Denne gangen var det 12 bilister som ble stanset etter at laseren viste at farten var for høy. Alle de 12 fikk med seg et forenklet forelegg på sin tur videre. Den høyeste hastigheten som ble målt mandag var 93 km/t.