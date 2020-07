Løse kuer ved skole

Politiet i Agder fikk klokken 23:12 fredag kveld melding om at seks-sju kuer gikk løs i Markeveien ved Farsund ungdomsskole.

– Vi fikk inn en melding om dette, og denne gikk ut på at det gikk seks-sju kuer ved en hage i Markeveien. Det ble derimot ikke gjort noe mer fra vår side, opplyser operasjonsleder Miriam Stausland til Lister24 lørdag formiddag.

Bilder Lister24 har fått tilsendt fra tipsere viser at kuene går rundt ved Farsund ungdomsskole.

– Her er åtte kuer på tur opp i hagen til folk ved ungdomsskolen i Markeveien. Har også observert at kuene dunket borti bilene rundt i hagene her!, skriver en tipser i en e-post til Lister24 like før minatt.