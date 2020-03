Elever får ikke eksamen i år

Rektor Espen Berglund ved Eilert Sundt videregående skole, er glad for at regjeringen har kommet med en avklaring om skriftlig eksamen. En tradisjonell gjennomføring av skriftlig eksamen ville vært vanskelig å få til. Vis mer Olav Hoel

– Det viktigste nå er at elevene skal få et vitnemål og at de sammen med lærerne skal jobbe for å få best mulig standpunktkarakter, sier KVS-rektor Ståle Andersen.