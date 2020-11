– Ubegrunnet skremsel

Stortingsrepresentant Ingunn Foss (H) fra Lyngdal avviser at Lister tingrett skal legges ned. Vis mer Høyre

Stortingsrepresentant for Høyre, Ingunn Foss, avviser at det er snakk om at Lister tingrett skal legges ned.

Thomas Grønvold