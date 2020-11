Knyttet tiltalte til Snartemo

Aktor, politiadvokat Hellek Rue i samtale med tiltaltes forsvarer, advokat Berit Therese Knudsen i Lister tingrett. Vis mer Tom Arild Støle

Politiets elektroniske spor viser at tiltaltes pulsklokke målte en puls på mellom 140 og 143 og at tiltaltes mobiltelefon var i bil i Snartemo-området på det tidspunktet da Daisy May Tran (28) ble påkjørt og drept.