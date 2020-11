Vil ikke prioritere nye strekninger

Kartet viser utsnitt av E39 fra Lyngdal vest til Flekkefjord, hvor Nye Veier ønsker å vurdere ny trasé over Fedafjorden i Kvinesdal kommune. Vis mer Nye Veier

«Manglende modenhet» er begrunnelsen for at Nye Veier ikke prioriterer nye strekninger for utbygging denne høsten