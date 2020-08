Væpnet politi bisto helsepersonell

Politiet var bevæpnet da de rykket ut til en situasjon som ble oppfattet som truende i Kvinesdal.

Operasjonsleder i Agder politidistrikt skriver på Twitter at hendelsen ble meldt dem klokken 13.39.

– Politiet bistår helse på adresse i Kvinesdal. Det har vært en situasjon som ha blitt oppfattet som truende på stedet, lyder det i meldingen.

Operasjonsledelsen har ikke besvart Lister24s oppringninger, men operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt sier til avisen Agder at det var helsepersonell fra den kommunale helsetjenesten som bad politiet om bistand da de oppfattet en bruker som truende.

– Vedkommende skal ha blitt sett med en kniv i hånda, og dermed ble politiet tilkalt. Politiet bevæpnet seg og fikk etter hvert kontroll på situasjonen. Vi bevæpnet oss for å ivereta sikkerheten til helsepersonell og politi, og dessuten sørge for at vedkommende som kunne oppfattes som truende, ble bragt under kontroll, sier Hyberg.

Ingen kom til skade, og politiet fikk raskt kontroll på vedkommende.