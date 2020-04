– Dårlig mobildekning er et stort problem

Farsunds ordfører Arnt Abrahamsen vedgår at dårlig mobildekning er et stort problem i Farsund, noe som han mener det bør gjøres noe med raskt. Vis mer Mona Wikøren

– Telenor har så sterke samfunnsforpliktelser at når det bygges en vei så bør de sørge for at det er tilfredsstillende mobildekning på hele strekningen.