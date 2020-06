To mistet lappen - ti andre fikk bot

Vis mer

Onsdag kveld hadde UP trafikkontroll på E39 ved Rom i Lyngdal.

Operasjonsleder i Agder-politiet opplyser via Twitter at to bilførere er anmeldt og får førerkortet beslaglagt etter kontrollen.

Ytterligere ti førere har fått forenklede forelegg for å ha tråkket for hardt på gasspedalen.

– Høyeste hastighet 93 km/t i 60-sonen, opplyses det fra politiet.