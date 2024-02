Slagsmål på asylmottak

Algeria fremmet et resolusjonsutkast for to uker siden, og ba lørdag om at Sikkerhetsrådet behandler den tirsdag, sier diplomater til Reuters. Om den skal bli vedtatt, må den få støtte av minst ni av rådets 15 medlemmer, og ingen av de faste medlemmene – USA, Storbritannia, Russland, Kina og Frankrike – kan legge ned veto.