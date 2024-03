En politimann er tiltalt i forbindelse med at en mann ble skutt under en pågripelse i Hillevåg i Stavanger 22. desember 2022.

Det var en mann i 30-årene som ble skutt av politiet i forbindelse med en melding om at han skar opp dekkene på en parkeringsplass i Hillevåg. Ifølge politiet oppsto det en trusselsituasjon denne kvelden.

Tiltalen mot politimannen i 30-årene har to punkter. I det første punktet er han tiltalt for uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse, subsidiært for å ha brukt eller behandlet skytevåpen på en uforsiktig måte som var egnet til å volde fare for andres liv eller helse.

Ifølge tiltalen hadde politimannen egentlig til hensikt å lyssette personen med lykta på pistolen. Istedenfor trakk han avtrekkeren for langt, og det gikk av et skudd.

Videre er han tiltalt for «å ha utøvd offentlig myndighet og grovt uaktsomt brutt sin tjenesteplikt,» fordi det ikke var nødvendig å skyte umiddelbart.

Det var NRK som først skrev om tiltalen.

Mannens forsvarer, John Christian Elden, sier til NRK at hans klient nekter straffskyld.

– Det er ikke så veldig mye jeg har lyst til å si for øyeblikket. Det er vår vurdering i saken som er grunnen til at det er tatt ut tiltale, sier påtalefaglig etterforskningsleder Thomas Arntsen i Spesialenheten for politisaker.

Hovedforhandling i saken er satt til 30. september 2024 i Sør-Rogaland tingrett.