92 prosent av befolkningen fikk test av Nødvarsel på mobil under den nasjonale varslingsprøven 10. januar, viser en ny undersøkelse.

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Vi er veldig fornøyde med at flere enn ni av ti fikk testen denne gangen. Det betyr at en stor andel av befolkningen nå er kjent med hva Nødvarsel er og hvordan det fungerer, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB) i en pressemelding.

Undersøkelsen viser også at det ikke var signifikante variasjoner mellom telefonmerker og at andelen som ikke mottok varselet er høyest blant de yngste (15-29 år) og eldste (60 år og oppover).

Under den første testen i fjor, var det 78 prosent av befolkningen som mottok varselet. Da var hovedårsaken til manglende mottak at flere ikke hadde ny nok programvare på sine telefoner. At ni av ti denne gangen mottok varselet er også politiet godt fornøyd med.

– Den høye dekningen betyr at politiet kan nå direkte ut til svært mange med både varsel og viktig informasjon under en akutt og alvorlig hendelse. Dette styrker både egenberedskapen og samfunnssikkerheten i landet, sier Torgeir Haugen, seksjonssjef i Politidirektoratet.

