Statsforvalteren i Agder har opphevet Hægebostad kommunes avslag på fri skoleskyss for en tredjeklassing.

Dermed må Hægebostad kommune vurdere på nytt søknaden fra foreldrene til barnet, som de avslo 23. oktober i fjor.

Bakgrunnen for saken er en søknad fra foreldrene til barnet om fri skoleskyss, fordi de mener skoleveien langs fylkesvei 42 er særlig farlig eller vanskelig. Familien bor litt over en kilometer fra Eiken skule.

– Det er en trafikkert vei med mye tungtransporter, og ikke full bredde på veien. Et stykke av skoleveien er veldig/særlig trafikkfarlig, og det er ikke forsvarlig å gå/sykle langs denne strekningen. Nå blir det mørkere og glatt på vegen, og når snøen kommer blir veien enda smalere og mer uoversiktlig med brøytekanter, skrev foreldrene i søknaden til Hægebostad kommune i fjor.

Kommunen på sin side anser skoleveien som tilstrekkelig trygg. Fartsgrensen langs strekningen er 60 kilometer i timen, og langs halvparten av strekningen er det gang- og sykkelvei.

– Vår vurdering er at en elev på tredje trinn har tilstrekkelig trafikkforståelse til å mestre denne skoleveien på en trygg måte. Veien anses altså ikke som trafikkfarlig og søknaden om skoleskyss må derfor avslås, heter det i avslaget fra Hægebostad kommune.

Statsforvalteren skriver i sin vurdering at retten til skoleskyss utløses før når veien regnes som særlig farlig eller vanskelig. Kommunen har tidligere ment at veien var særlig farlig da barnet var ett år yngre. De viser også til at kommunen heller ikke gjort noen vurdering med tanke på at standarden på veien kan endres fra årstid til årstid.

– Statsforvalteren finner at Hægebostad kommune må gjøre ei vurdering av vegen på vinterstid i tillegg til subjektivt å vurdere om vegen er særlig farlig, skriver Statsforvalteren i sin vurdering.