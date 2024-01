Mannen som politiet antar tok livet av sine to døtre og et barnebarn i Nes, har formelt fått status som siktet, selv om han er død, opplyser politiet.

– Antatt gjerningsmann ringte selv inn til politiet og varslet at han hadde drept sine to døtre og barnebarn og at han ville ta sitt eget liv. Da politiet kom til stedet, fant de fire døde, heter det i en pressemelding.

(©NTB)