Drøyt 62.000 kalkuner og høns skal avlives i Danmark på grunn av et utbrudd av fugleinfluensa. Det er fjerde gang på to uker at danske veterinærer slår alarm.

På en kalkunfarm utenfor Ruds-Vedby på Sjælland er nesten 40.000 kalkuner smittet av en smittsom og svært dødelig type fugleinfluensa, opplyser den danske Fødevarestyrelsen.

I tillegg er 22.000 høns i Tinglev i Sønderjylland smittet. Det framkommer i prøver fra døde kalkuner og høns som Statens Serum Institut har analysert, skriver Ritzau.

– Det er bekymringsfullt at vi avslutter uken med ytterligere to store utbrudd. Tidligere denne uka har vi måttet avlive tre store kalkunbesetninger i Sydvest-Sjælland, sier Mette Kirkeskov Sie i Fødevarestyrelsen i en pressemelding.

– På bakgrunn av de mange utbruddene må vi på nytt advare om at smitte fra ville fugler utgjør en stor risiko for alt av fjærkre, både store og små.

Fugleinfluensa smitter svært sjeldent til mennesker, men er en dødelig sykdom for fugler.

