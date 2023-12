På listen finner vi flest saker om Torjus Seland og det voldsomme engasjementet som ble vist av lokalbefolkningen for å finne den sju år gamle gutten. Tirsdag 17. oktober ble sjuåringen funnet død i terrenget. Saken rystet en hel nasjon. Informasjonsbehovet var enormt.

Men det var saken fra begravelsen til fire år gamle Julie som døde etter en hendelse i Sunde barnehage i Farsund onsdag 7. juni som ble mest lest på Lister24 i 2023.

Også saken om den tragiske drukningsulykken i Presthølen i Lyngdal i juli, der en fem år gammel gutt og hans far omkom, ligger høyt oppe på listen over antall leste saker på Lister24 i 2023.

Hendelsesnyheter

Utover ulykker, branner og hendelsesnyheter finner vi også et par leserinnlegg på topplisten, om kjønnsideologi, kjærlighet og inkludering og om fremtiden til Alcoa Lista.

– Vi ser at det er hendelser, og ofte også næringsstoff som blir spesielt godt lest på Lister24. Derfor har vi blant annet en ambisjon om å være gode på hendelser, ved at vi blant annet er tidlig ute med nyhetene samtidig som vi også rykker ut for å ta bilder, samtidig som vi hele tiden er opptatt av å ta presseetiske hensyn og å jobbe etter Vær Varsom-plakaten, sier ansvarlig redaktør Svein Morten Havaas i Lister24 og avisen Lister.

Følger trafikken tett

Redaksjonen følger trafikktallene tett daglig, fra time til time, og bruker disse som et arbeidsverktøy for å få fronten på Lister24 til å fremstå mest mulig attraktiv for brukerne.

– Gjennom året har vi hatt en økning i antall sidevisninger, og vi ser samtidig at de som er abonnenter bruker abonnementet sitt mer flittig enn før, ved at de også leser flere saker hos oss, når de først er inne på Lister24. Det er vi selvsagt glad for, forteller Havaas.

Det er ikke bare hendelsesnyheter som kommer høyt opp på listen i 2023.

Det er verdt å merke seg at våre direktesendte valgsendinger, både fra Farsund og Lyngdal i høst er blant våre mest leste saker i 2023.

Faste poster

Foruten enkeltsakene har vi også flere faste poster på Lister24, som alle kommer høyt opp på listen: Nyhetsfeed, kulturfeed, sportsfeed, interaktive spill og en egen lenke til strømprisene.

Under valget hadde vi en egen feed med småsaker fra valget, i tillegg til valgresultater, og vi hadde også et eget værstudio i høst med flere småsaker om været, som alle er høyt oppe på listen over de mest leste sakene.

– Stadig flere av våre abonnenter blir heldigitale. Ved utgangen av året så passerte vi en heldigital-andel på 70 prosent, sier Svein Morten Havaas.

De mest leste sakene på Lister24 i 2023