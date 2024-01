Justisminister Emilie Enger Mehl sier regjeringen prøver å framskynde innføringen av lovendringen om omvendt voldsalarm til før påske.

Det sa justisministeren Debatten tirsdag kveld, ifølge NRK.

Lovendringen, som ble vedtatt av Stortinget før jul, skal egentlig først tre i kraft 1. juli i år.

Den skal blant annet la påtalemyndigheten selv ilegge omvendt voldsalarm uten å gå via retten.

En omvendt voldsalarm er i praksis en fotlenke med et innprogrammert kart over et område en domfelt forbys å oppsøke.

