Dette omfattes

Hvem kan så søke om denne støtten?

– Ordningen er aktuell for foretak som er registrert i Enhetsregisteret, og som oppfyller vilkårene for å motta produksjonstilskudd og/eller avløsertilskudd, opplyses det på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet, som er den instansen som skal beregne og utbetale støtten.

– Ordningen gjelder også foretak med produksjon av følgende kulturer i veksthus som skal omsettes i markedet: grønnsaker, frukt, bær, krydderurter og medisinske urter, blomster og prydplanter, planteskolevekster medregnet skogplanter, eller ungplanter av blomster, prydplanter, frukt, bær og grønnsaker for utplanting på friland og for salg, heter det videre.

10. februar vedtok Olje- og energidepartementet en midlertidig forskrift som gir jordbruks- og veksthusnæringen anledning til å søke om økonomisk støtte på bakgrunn av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft.

Formålet er å bidra til at norsk matproduksjon i jordbruket og produksjon i veksthus opprettholdes.

Støtten gjelder for perioden desember 2021 til og med mars 2022.

Mai siste frist

For å motta støtte må de det gjelder registrere målepunktene knyttet til sin produksjon, og som de ønsker å motta støtte for.

For å være med på første utbetalingsrunde, må registreringen skje senest 17. februar. De som gjør dette senere, får da også utbetaling senere.

Ifølge direktoratet blir det jevnlige utbetalinger utover våren. Siste frist for registrering er 15. mai.

Ikke endelig fastsatt

Hvor stor støtten blir er ikke avgjort.

– Satsene for beregning av støtte er ikke endelig fastsatt. Men det er foreslått at foretaket kan motta støtte som dekker 55 prosent av kostnadene over 70 øre per kWt eksklusiv merverdiavgift for strømforbruket i desember, og 80 prosent av kostnadene over 70 øre per kWt eksklusiv merverdiavgift for strømforbruket i januar, februar og mars 2022. For jordbruksvirksomheter er det foreslått at det kan det gis støtte for forbruk inntil 20 000 kWt per måned. For veksthus er det ikke foreslått noen øvre grense, heter det på nettsidene til Landbruksdirektoratet.

Du finner ellers mange spørsmål og svar om ordningen her.