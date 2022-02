Likevel tror ikke familien til Yasmin Kristensen at det vil ha påvirkning for deres utvisningssak.

En arbeidsgruppe nedsatt av Solberg-regjeringen kom tirsdag med et forslag om styrkede rettigheter i utvisningssaker som berører barn.

Rapporten fastslår at det i første rekke er et politisk spørsmål hvorvidt praksisen bør mykes opp. Arbeidsgruppen, som har vært ledet av lagdommer Elizabeth Baumann, har ikke funnet noen avgjørende forskjeller mellom dagens praksis og Norges folkerettslige forpliktelser.

– Jeg leste gjennom rapporten samme dag som den kom ut. Det er mange ting der som virker veldig bra, og mer fornuftig enn dagens praksis. Det gir håp, sier Rolf Erik Kristensen fra Lyngdal.

Han er mannen til Yasmin Kristensen, som for tiden venter på å få utvisningssaken sin tatt opp av Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Forfølgelse

Arbeidsgruppen har sett på saker som gjelder utvisning på grunn av grove brudd på utlendingsloven og hvor den som utvises har barn i Norge. En samlet gruppe foreslår at det som hovedregel ikke bør skje en utvisning dersom det ikke er reell mulighet for familien til å fortsette familielivet i et annet land i utvisningsperioden, for eksempel fordi en av familiemedlemmene risikerer forfølgelse eller lignende.

Når det gjelder de prosessuelle rettighetene, foreslås det blant annet tiltak for raskere avklaring av om den som har vært utvist for en periode, skal få oppholdstillatelse etter utvisningsperioden for å gjenoppta familielivet i Norge.

– Vi vil nå bruke tid på å avklare hvilke av forslagene i rapporten vi eventuelt vil følge opp, samt avklare om det er andre tiltak vi selv ønsker å utrede, skriver justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i pressemeldingen.

Løy om opprinnelsesland

I november 2014 mottok Yasmin Kristensen fra Lyngdal et brev fra UDI. I brevet var det et varsel om mulig tilbakekalling av statsborgerskap. Yasmin hadde da en god jobb, fast stilling, mann, fire barn, nettopp kjøpt hus og var i mammapermisjon med datteren sin på ett år. UD hadde besluttet å inndra Kristensens norske statsborgerskap og utvise henne for to år, fordi hun løy om opprinnelseslandet sitt da hun kom til Norge for 19 år siden. Hun sa at hun var fra Somalia i stedet for Djibouti.

I 2019 besluttet lagmannsretten har hun skulle få tilbake sitt norske statsborgerskap. Men gleden varte ikke lenge. Tre og en halv måneder senere anket staten til Høyesterett, som kom fram til motsatt konklusjon. Kristensen ble også siktet for å ha svindlet NAV for 1,6 millioner kroner.

I juli fikk familien den gode nyheten om at saken deres blir tatt opp i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg - som den første utvisningssaken noen gang. På grunn av koronasituasjon har imidlertid ting blitt satt på vent.

Yasmin Kristensen og Rolf Erik Kristensen har fire barn sammen og er bosatt i Lyngdal. Foto: Cecilie Nilsen

– Det er en for alle, alle for en. Hvis Yasmin må reise til Djibouti, reiser vi alle sammen. Vi skal ikke splitte familien, har mannen hennes Rolf Erik Kristensen uttalt til Lister24.

– Det er snakk om å dra rett ned i slummen. Djibouti er ett av verdens fattigste land. Jeg har ingen jobb og min mann har ikke mulighet for å få seg jobb. Mange ville ikke sett blidt på at jeg er gift med en kristen. Og jeg er redd for at jenta mi skal bli omskåret, forteller Yasmin, og forteller at Djibouti er et muslimsk land, har Yasmin Kristensen tidligere uttalt.

Håper det vil hjelpe andre

Når Lister24 kontakter Yasmin Kristensen viser hun oss videre til mannen sin, Rolf Erik Kristensen. Han forteller at han er usikker på om arbeidsgruppens forslag vil ha en direkte betydning for deres sak.

– I og med at vår sak er ferdig behandlet i Norge så tror jeg ikke det. I enkelte tilfeller kan slikt ha tilbakevirkende kraft, men så vidt jeg vet vil det ikke ha det i denne saken. Men jeg tenker å høre med advokaten vår, sier han.

Kristensen blir likevel optimistisk av å se at reglene mykes opp.

– Mest av alt optimistisk på andres vegene. For vi er jo ikke de eneste som har havnet i denne situasjonen. At gruppen har kommet fram til denne konklusjonen, gir håp for de som kommer etter oss. Hvis det blir innført kan det hjelpe mange, sier han.

Familien venter fremdeles på en dato for når den Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg skal behandle på saken deres.