En mann i 40-årene er død etter en voldshendelse i Halden lørdag kveld. En mann i 30-årene er pågrepet, siktet for drap.

Operasjonsleder Ronny Samuelsen bekrefter overfor NTB at den mistenkte mannen i 30-årene ble innlagt på sykehus etter drapet, lettere skadd.

Søndag morgen opplyser politiet til NRK at den skadde er utskrevet fra sykehuset, og at han er pågrepet og siktet for drap.

Politiet ble varslet om saken av personer i nærheten av åstedet ikke langt fra Fredriksten festning i Halden, rundt klokken 22.30 lørdag kveld. Mange politibiler og tre ambulanser rykket til stedet.

Funnet innendørs

Voldshendelsen skjedde umiddelbart før dette, opplyser politiet til NTB. Det ble forsøkt livreddende hjelp på stedet, men mannen ble erklært død.

– Avdøde ble funnet innendørs. Politiet etterforsker saken som drap, forteller operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt.

Han ønsker foreløpig ikke å kommentere om det er brukt våpen.

Kriminalteknikere kom til stedet natt til søndag.

Politiets innsatsleder på stedet, Frode Pettersen, sier til Halden Arbeiderblad at de fikk melding om støy på stedet fra personer som bor i leilighetskomplekset.

Det er seks utleieboliger på den aktuelle adressen.

Knyttes til hendelsen

Advokat Tor Magnus Fagermo er oppnevnt som forsvarer for siktede. Han sier at klienten har forklart seg for politiet natt til søndag.

– Han erkjenner ikke straffskyld, men knytter seg til stedet, sier Fagermo.

Advokaten sier mannen har samtykket til varetektsfengsling av hensyn til etterforskningen.

Dette er den 20. drapssaken norsk politi har fått i hendene så langt i år, viser NTBs oversikt over drap i 2024. Til sammen er 25 personer drept her i landet til nå i år.