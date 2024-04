Norske kyr har lite å bekymre seg for. Det er få smittsomme sykdomsutbrudd hos norske dyr, ifølge Dyrehelserapporten for 2023. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB

Nok en gang konkluderer Veterinærinstituttet at helsen til norske dyr er veldig bra. Men sykdomsutbrudd gjør at man ikke kan ta den for gitt.

– Dyrehelsen vi har her i Norge er meget god, men den er ingen selvfølge. At vi oppnår og holder ved like det høye nivået er takket være målrettet arbeid og god samhandling mellom norske myndigheter, husdyrnæringene og forsknings- og forvaltningsstøtteinstitusjoner, forklarer avdelingsdirektør for dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet ved Veterinærinstituttet, Merete Hofshagen.