Nær 2700 ansatte tas ut i streik i neste uke dersom meklingen i hovedoppgjøret i staten ikke fører fram. Det kan ramme eksamener ved universiteter og høgskoler.

LO Stat tar ut totalt 4200 ansatte dersom det blir streik. I første omgang vil 1097 ansatte i Oslo tas ut, blant annet ansatte ved Universitetet i Oslo og Oslo Met.

1067 av dem som tas ut, er medlemmer i Norsk Tjenestemannslag (NTL), som er det største LO-forbundet i staten.

YS, Akademikerne og LO Stat brøt forhandlingene med Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet 30. april, og partene har siden 2. mai meklet hos Riksmekleren.

Fristen for å bli enige er ved midnatt torsdag 23. mai. Dersom de ikke lykkes, vil de ansatte streike fra klokken 6 fredag morgen.

Kan ramme regjeringens arbeid

– En eventuell streik begynner midt i eksamensperioden, og både undervisning, eksamen og sensur vil bli påvirket, slår NTL fast.

Også en rekke ansatte i 14 av 16 departementer tas ut i streik.

– Staten har allerede et lønnssystem med langt større muligheter for differensiering enn mange andre sektorer, og mulighet til å gi lønnsøkning til de som er vanskelige å beholde i et arbeidsmarked med mye konkurranse, skriver NTL i en pressemelding.

Akademikerne tar ut 1240 medlemmer. Også her rammes flere departementer.

– Med dette streikeuttaket vil regjeringens arbeid med å legge fram nye politiske forslag forsinkes, sier leder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat.

Oslo-politiet og Kripos

Også ansatte i Oslo politidistrikt, Kripos og Mattilsynet står klare til å streike.

YS Stat tar ut 320 medlemmer i første omgang. Ansatte i departementene, i Politidirektoratet og Skattedirektoratet er blant dem som er tatt ut.

I dag er det to avtaler i staten, én for ansatte organisert i YS og LO, og én tilsvarende for Akademikerne og Unio. YS Stat-leder Jens B. Jahren mener det er viktig at det er én felles avtale for alle ansatte i staten.

– Dette vil ivareta våre medlemmers interesser på en bedre måte enn i dagens avtalestruktur, hvor arbeidsgiver må forholde seg til flere avtaler. Fortsetter vi med flere avtaler, frykter vi at lønnsgapet mellom gruppene på de forskjellige avtalene vil øke, sier han.