Etter flere uker med snøproduksjon åpner nå Sirdal skisenter sin stolheis i Tjørhomfjellet førstkommende helg.

Det skriver avisen Agder.

Daglig leder ved skisenteret Eirik W. Henningsen opplyser til avisen at det er rød løype fra toppen av fjellet som vil holde åpent. Samtidig fortsetter snøproduksjonen for fullt i barneområdet Hulderheimen og i Ålsheia, i håp om at man kan åpne ytterligere flere løyper i nær fremtid.

Fidjeland skitrekk i Sirdal åpnet sist helg. Foreløpig er ikke skitrekkene ved noen av alpinanleggene i Åseral åpne. På Hovden er deler av alpinbakken tatt i bruk.