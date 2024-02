Ny blekksprut identifisert i Barentshavet

Nerveknuten ligger bak ansiktsskjelettet, like under øyehulen. Forskerne tror at ved å sette en dose med nervegift i den, blir smertebanen blokkert.

– De fleste av disse banene går dypt i hjernen og er ikke tilgjengelige for behandling. Men så er det et svakt punkt. Det er en nervetråd som går ut av skallen og ned i ansiktet til øyet og nesen, og tilbake igjen. Den har et omkoblingspunkt som ligger dypt i ansiktet, og det er vårt punkt, sier Tore Wergeland Meisingset, overlege og prosjektleder for studien, til avisen.