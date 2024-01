Politiet i Agder ber folk la være å kjøre også torsdag morgen, særlig på E18 mellom Kristiansand og Tvedestrand og i byene langs denne strekningen.

I et beredskapsmøte onsdag ettermiddag ble politiet og andre etater enige om å be folk la bilen stå enda et døgn, av flere årsaker.

– Det skal fortsatt snø og blåse kraftig utover onsdag ettermiddag og kveld. Dette fører til snøfokk og glatte veier. Vinden skal avta i natt og i morgen tidlig, men man vil fortsatt kunne oppleve snøfokk og dårlig sikt, sier avsnittsleder John Repstad ved operasjonssentralen i Agder politidistrikt.

Brøytemannskapene jobber fortsatt med å holde veiene åpne. Senere venter et stort oppryddingsarbeid langs veiene, og dette vil ta tid, ifølge Repstad.

– Meteorologene mener været vil bedre seg utover torsdagen, men mange biler på veiene vil føre til utfordringer for dem som skal rydde bort all snøen, og kan også føre til at biler setter seg fast og veier stenges, sier Repstad i en pressemelding fra politiet.

Når det gjelder kollektivtilbudet, viser politiet til oppdatert informasjon på reiseappene.

NTB