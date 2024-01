Biskoper i Afrika og Polen har kritisert pave Frans for å tillate at katolske prester velsigner homofile par, men Vatikanet står på at det ikke er kjetteri.

I en uttalelse skriver Vatikanet at de har forståelse for at enkelte prester og biskoper trenger mer tid til «refleksjon» over pavens formelle godkjenning av slike velsignelser.

– Men det er ikke rom for å distansere oss fra erklæringen eller å betrakte den kjettersk, i strid med kirkens tradisjon eller blasfemisk, står det i videre i torsdagens uttalelse.

Vatikanet åpnet for jul for at katolske prester kan velsigne likekjønnet samliv, men ikke homofilt ekteskap.

Nyheten vekket oppsikt, og den østerrikske avisen Kurier omtalte beslutningen som «revolusjon i Roma».

Flere biskoper og prester sa umiddelbart at de ikke ville følge den nye linjen.

