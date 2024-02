Oslo kommune tar deler av regningen og holder æresbegravelse i rådhuset når den folkekjære visesangeren Lillebjørn Nilsen bisettes neste uke.

– Lillebjørn Nilsen hadde helt spesielle bånd til Oslo og Oslos innbyggere. Gjennom sitt musikalske talent og tekster har han etterlatt en varig arv, og han vil bli husket som en kunstner som formidlet byens puls og hjerte. Vi ønsker å hedre ham spesielt, derfor åpner vi denne gangen Rådhuset for en æresbegravelse, sier ordfører Anne Lindboe i en pressemelding.

Bisettelsen vil bli holdt i Oslo rådhus 9. februar klokken 13. Kostnadene til bisettelsen deles mellom Oslo kommune og familien.

Etter ønske fra familien blir det en åpen seremoni der alle som ønsker det skal ha anledning til å delta. Seremonien ledes av en livssynsåpen seremonimester. I tillegg til minneord er det ventet kunstneriske innslag.

Kommunen har fra før valgt å hedre artisten ved å spille «God natt Oslo» fra klokkespillerne i Oslo rådhus hver dag fram til begravelsen.

Bjørn Falk Nilsen, best kjent ved sitt artistnavn Lillebjørn Nilsen, er kjent for å ha skrevet en rekke sanger som skildrer livet i Oslo. Gjennom sin karriere ble han belønnet med flere priser, deriblant Oslo bys kulturpris og kunstnerpris. I 2017 fikk han St. Hallvard-medaljen, Oslos høyeste utmerkelse for den store påvirkningen musikken hans har hatt på byen.

Nilsen sovnet stille inn lørdag kveld den 27. januar med sine nærmeste rundt seg. Han ble 73 år gammel.

Noen av hans mest kjente sanger inkluderer «Tanta til Beate», «Stilleste gutt på sovesal 1», «Bysommer», «Barn av regnbuen», «Haba haba!» og «1000 søte damer», for å nevne noen.

