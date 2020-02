Reagerer på skjevdeling

Tina Nilsen, leder av American Festival, presiserer at festivalen er kommunens største, noe som både turistnæringen og handelsnæringen tjener godt på. Vis mer Lars Erik Larsen

American Festival reagerer på det de kaller for skjevdeling av kommunale midler etter at det ble kjent at rådmannen foreslår å støtte handelsstandens drift med 565.000 kroner.

Rådmannen i Farsund foreslår i detaljbudsjettet for enhet 1 å støtte Farsund og Lista handelsstand med nevnte beløp.