AE utbyttet blir mer enn halvert

Utbyttet fra Agder Energi for 2019 til kommunene kan bli mer enn halvert i forhold til året før, etter at energiselskapets resultat var over 374 millioner kroner lavere i 2019 enn året før.

Etter regnskapsåret 2018 fikk de 30 eierne av Agder Energi utbetalt over 612 millioner kroner i utbytte. Regnskapet for fjoråret viser at eierutbyttet blir over 60 prosent lavere enn i rekordåret.