Får skjenke i galleriet

Korshamn Galleri søkte Lyngdal kommune om skjenkebevilling 19. september i forbindelse med åpningen av en kunstutstilling.

Nå har kommunen sagt ja til at Korshamn Driftsselskap AS ved skjenkestyrer Åse Jorunn Kokaaas med stedfortreder Siv Aavik kan skjeke denne dagen.

– For bevillingen stilles det vilkår om at nasjonale retningslinjer for smittevern overholdes, skriver saksbehandler Camilla Buch Vidringstad i sitt svar.

Vedtaket kan påklages til Lyngdal kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.