Etterlyser at fartshump-vedtak settes ut i livet

Arnt Abrahamsen har svart på en interpellasjon fra Øyvind Petterson (KrF) Vis mer Mona Wikøren

Øyvind Petterson (KrF) lurer på hvorfor det ikke skjer noe etter at det for over to år siden ble vedtatt å sette ned hastigheten og anlegge fartshumper på Sande i Herad.