En mann bosatt i Bergen er dømt til 40 dagers fengsel, etter blant annet å ha skutt ruten på en traktor.

Mannen er i tillegg dømt til å betale en bot på 10.000 kroner, tap av førerretten i tre år og inndragning av et gassvåpen, skriver Bergens Tidende.

Da saken var oppe i retten nektet mannen, som er i 50-årene, straffskyld for alt.

Det var i fjor høst at hendelsen med traktoren fant sted. I retten forklarte mannen at skal mannen ha følt seg forfulgt under en nattlig tur med samboeren, skriver avisen.

– Fra cirka 30 meters hold siktet tiltalte over taket på traktoren mot et lys på låven og avfyrte ett skudd. Skuddet traff sideruten på traktoren, som medførte at ruten eksploderte, heter det i dommen.

Det er ikke kjent hvordan den dømte mannen forholder seg til dommen.

