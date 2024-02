Dermed er fem kvinner og jenter i Wien drept på ett døgn. Avisen Kurier skriver at en 51 år gammel kvinne og hennes 13 år gamle datter ble funnet drept i Erdberg i bydelen Landstrasse i går morges. Den mistenkte, som er barnets far, er fortsatt på frifot.

Selskapet antok først at landingen hadde gått riktig for seg. Hvor alvorlig velten er, er ikke avklart. Kommunikasjonen med Odysseus fungerer, men så langt har man ikke mottatt bilder fra landingsstedet.

En større brann brøt ut på et stålverk i byen Lipetsk, rundt 400 kilometer sør for Moskva, etter et mulig droneangrep der, opplyste lokale myndigheter i natt. Øyenvitner har ifølge ukrainske medier sagt at de hørte eksplosjoner over byen forut for brannen. Myndighetene i Russland har imidlertid ikke sagt noe om hvorvidt den antatte dronen kan ha kommet fra Ukraina.