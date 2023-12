Som følge av at det er meldt om kraftig vind, spesielt i vestlige deler av Agder torsdag og fredag har Glitre Nett satt gul beredskap og følger situasjonen nøye for å være best mulig forberedt.

− Det vil på utsatte steder langs kysten kunne blåse mer enn 30 meter pr. sekund i kastene, og dette gjelder i området fra Flekkefjord til Mandal. Videre er det meldt om nedbør i form av snø i kombinasjon med kraftig vind i Sirdal. Dette værvarselet vil kunne utfordre strømforsyningen i de aktuelle områdene, og vi følger derfor utviklingen i været nøye og har satt Gul beredskap, sier Leif Helge Skjelbred-Lahn, beredskapsleder i Glitre Nett, i en pressemelding.

Og fortsetter:

− Som følge av det varslede uværet, har vi gjennomført innledende tiltak, spesielt knyttet til tilgang på ressurser og vurderer fortløpende utviklingen i situasjonen. Vi har god dialog med våre entreprenører, som er klare til å stille med nødvendige ressurser ved behov.