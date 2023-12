Politiet i Agder meldte på X/Twitter like over klokken 22 lørdag kveld at en politipatrulje hadde oppdaget at det har vært innbrudd i den gamle videregående skolen på Tingvollen i Vanse.

- Uvisst når dette har funnet stedt. Bygget er gjennomsøkt og det er tomt, opplyser politiet på X/Twitter.

Patruljen foretok undersøkelser på stedet, og ifølge politiet skal det ha blitt gjort noe skadeverk på stedet.

Videre opplyser politiet at de oppretter sak på forholdet.