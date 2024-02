Sirdal Høyfjellshotell fikk en strøm med avbestillinger da meteorologene meldte møkkavær. Men så fikk de sol fra blå himmel. – Frustrerende, sier hotellsjef.

Både hyttefolk og reiselivsaktører i Sirdalen i Agder reagerer etter at vakthavende meteorolog anbefalte rogalendinger å droppe helgens fjelltur på grunn av dårlig vær, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Fra tidlig i morges og fram til i ettermiddag har det ikke vært nedbør her i det hele tatt. Vi har tvert imot hatt lettskyet vær, mye blå himmel og langt mindre vind enn det som var meldt på yr.no, sier daglig leder Simen Berge på Sirdal Høyfjellshotell.

Han forteller at de skulle hatt 100 overnattingsgjester fra fredag til lørdag, men at cirka halvparten av dem avbestilte. Fra lørdag til søndag mistet de 50 av 150 gjester.

– Jeg har full forståelse for at det er vanskelig å melde været, og at det handler om å spå. Men jeg synes det er rart – og litt frustrerende – at det går an å ta så feil, sier Berge.

Det kom riktignok litt regn i området utover ettermiddagen, men mindre enn det som var meldt. Og lørdag blir været trolig verre.

Vakthavende meteorolog Per Egil Haga i Meteorologisk institutt beklager at han og kollegaene bommet på værmeldingen fredag.

– Det er kjedelig å ta feil, men det hender jo dessverre at været blir annerledes enn det vi varsler. Derfor prøver vi som regel å uttrykke en viss usikkerhet, for en værprognose vil aldri være helt sikker, sier Haga.

