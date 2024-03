Minst 60 mennesker er drept etter at flere kamuflasjekledde menn åpnet ild og utløste storbrann i et stort konsertlokale i Moskva fredag. IS tar på seg ansvaret.

Antallet drepte har passert 60, ifølge en oppdatering fra Den russiske føderajsonens granskingskomité, som er landets øverste påtalemyndighet, gjengitt av russiske medier, natt til lørdag.

Komiteen legger til at antallet er foreløpig ot at man regner med at antallet drepte kommer til å fortsette å stige.

Tidligere fredag kveld oppga den russiske etterretningstjenesten FSB at minst 40 er drept. 145 er oppgitt som sårede i angrepet. Flere av de drepte skal være barn.

President Vladimir Putin ønsker de sårede rask bedring, sier landets visestatsminister Tatjana Golikova.

Væpnede menn skjøt rundt seg med automatvåpen i flere omganger og kastet eksplosiver mens folk sto i kø til en konsert med det kjente russiske progrockbandet Piknik. Videoer viser menn som skyter rett på skrikende mennesker på nært hold.

IS påtar seg ansvaret

IS påtok seg senere fredag kveld ansvaret for angrepet på sin egen Telegram-kanal og sa at krigerne deres hadde kommet seg unna og var i trygghet på basene sine.

– IS-krigere angrep en stor folkeansamling i utkanten av den russiske hovedstaden Moskva, skrev gruppen på Telegram-kontoen. Påstanden er ikke bekreftet fra annet hold.

IS har også sendt ut en uttalelse via sitt eget nyhetsbyrå Amaq, der det heter at gruppen angrep en stor folkemengde og «drepte og såret hundrevis» av mennesker.

En talsperson for Det hvite hus sa tidlig natt til lørdag norsk tid at USA har etterretningsinformasjon som bekrefter at IS har påtatt seg ansvaret for angrepet.