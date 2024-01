Med 30.000 betalende gjester satte Kvinabadet i Kvinesdal rekord i 2023.

Antallet var 4.000 flere enn i 2022, ifølge avisen Agder.

Kvinesdal kommunes kulturkonsulent Arne Johnsen tror at fritidskortet, som innebærer at alle mellom seks og 18 år får 1.500 kroner i halvåret til en valgfri fritidsaktivitet er en medvirkende faktor til økningen.

– Vi ser at fritidskortet gjør at vi har truffet en ny gruppe, i tillegg ser vi at flyktningmottaket med mange ukrainere, primært, er gode brukere av fasilitetene i Kvinabadet. Ellers handler det om at folk er fornøyd – mange kommer igjen og igjen, sier Johnsen til avisen.

Han kan opplyse om at også 2024 har startet bra, og at han ikke ser noen grunn til at anlegget ikke skal få like mange besøkende i år.

Kvinabadet hadde en prislapp på 145 millioner kroner og ble åpnet i 2016. Vedtaket om å bygge anlegget ble fattet i 2010.