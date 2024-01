I samråd med Statens vegvesen og fylkeskommunen anmoder politiet i Agder innbyggerne i fylket om å unngå å bruke bil dersom det ikke er helt nødvendig. Anmodningen gjelder fram til torsdag morgen, og gjelder særlig de som vurderer å kjøre østover fra Kristiansand.

– Meteorologene har meldt kraftig vind og snøfokk i Agder de neste par dagene, noe som gjør det svært krevende å ferdes på veiene. Med kraftig snøfokk vil sikten bli dårlig og desto større fare for ulykker. Store snømengder i og langs veiene har allerede ført til at mange privatbilister og vogntog har kjørt seg fast og det er svært lang ventetid på veihjelp. Vi oppfordrer derfor folk som ikke har helt nødvendig ærend, om å la bilen stå, sier avsnittsleder ved politiets operasjonssentral i Agder, John Repstad, i en pressemelding.

Han viser til at det tirsdag har vært flere møter mellom politiet, veimyndighetene og fylkeskommunen for å få en oversikt over situasjonen og diskutere hvordan utfordringene best skal løses. På E18 på strekningen mellom Lillesand og Grimstad var det ifølge politiet tirsdag ettermiddag saktegående kø i begge retninger, spesielt østover. Ekstra utfordrende skal det være ved innkjøringen til Lillesand ved Gaupemyr.

– Statens vegvesen melder at flere bilister stanser i tunneler for å fjerne snø fra bilene. Dette har skapt farlige situasjoner og politiet henstiller alle bilister til å unngå stans i tunnelene. Dersom dette fortsetter kan det i ytterste konsekvens medføre at tunneler blir stengt for å ivareta sikkerheten, sier Repstad.

I tillegg til at det er kraftig vind og snøfokk, meldes det om fortsatt snøfall de neste dagene. Dette gjør at myndighetene døgnovervåker de viktigste veistrekningene.

I Arendal sentrum skal det være noen utfordringer med brøyting. I tillegg har Sørlandet sykehus etablert et samarbeid med Røde Kors som har stasjonert ut en rekke snøscootere langs kysten i Agder, og som kan bli brukt hvis for eksempel der ambulansene ikke kommer frem.

I tillegg har veimyndighetene og entreprenørene mange folk i sving for å forsøke å holde veiene åpne.