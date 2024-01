Sørlandet sykehus har besluttet å øke antallet ambulanser for å møte de utfordringene været gir.

- Jeg har registrert at vegmyndighetene oppfordrer dem som kan om å la bilen stå. Det rådet håper jeg at blir lyttet til – av flere grunner, sier Espen Jarle Hansen, klinikkdirektør Klinikk for prehospitale tjenester (PTSS) ved Sørlandet sykehus, i en pressemelding.

Det er han som har ansvaret for blant annet pasienttransport, herunder ambulansene og akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Ambulansen skal nå oppleve store utfordringer, og færre biler på veiene vil bedre fremkommeligheten.

- Flere biler ute i dette føret, betyr sannsynligvis flere uhell eller ulykker. Vi ønsker jo å forebygge ulykker med personskader. Mindre alvorlige trafikkuhell kan i seg selv føre til køer som igjen hindrer ambulansene i å komme frem, sier Hansen i pressemeldingen.

For de som av ulike årsaker har behov for å bruke bilen, kommer klinikkdirektøren med følgende bønn:

- Kjør forsiktig, og når du parkerer så tenk på at utrykningskjøretøy skal kunne passere.

På grunn av føret og vanskelige forhold opplyser han at ambulansene nå har noe lengre responstid. I tillegg er det en utfordring at ambulansepersonellet bruker tid på å komme frem til der pasient skal ses til eller hentes fordi det ikke er måkt frem til døra.

- Vi har derfor valgt å styrke kapasiteten med ekstra ambulanser. I tillegg har vi god nytte av Røde Kors som bistår oss i ren pasienttransport. Dette er et veldig godt bidrag som vi setter stor pris. Vårt eget personell og de frivillige gjør en fantastisk innsats på flere området i den situasjonen vi nå har, understreker Hansen.