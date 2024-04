Statsadvokaten har besluttet å ikke anke dommen i gruppevoldtektssaken i Bergen. Tre menn ble frifunnet i lagmannsretten.

Statsadvokat Benedicte Hordnes sier til TV 2 at de nå har bestemt seg for å ikke anke.

– Nåløyet for å få en ny vurdering i Høyesterett er veldig lite. Men vi har gjort en grundig vurdering av om vi kunne anke for det vi mener er feil lovanvendelse i saken, sier Hordnes.

– Skuffet

– Vi mener flertallet i retten ikke har foretatt en helhetlig vurdering av omstendighetene kvinnen befant seg i. Vi mener det har betydning for de objektive vilkårene i voldtektsbestemmelsen, forklarer hun.

Kvinnen er skuffet over at det ikke ble anke i saken, opplyser bistandsadvokat Hilde Cecilie Matre til Bergens Tidende.

– Vi er enig med mindretallet som mente at bevisene var sterke nok til straff og ikke bare til erstatning, skriver hun.

Har traumer etter hendelsen

Tre menn på 24, 25 og 27 år var tiltalt for gruppevoldtekt mot en kvinne i 20-årene. Hendelsen skjedde på fest i Bergen natt til 3. januar 2021. Mennene var tiltalt for å ha slått, bundet og voldtatt kvinnen, men mente at det var snakk om frivillig gruppesex.

Kvinnen fortalte i retten at hun har traumer etter hendelsen.

To av mennene ble i Hordaland tingrett dømt for gruppevoldtekt. De to ble frifunnet under dissens i Gulating lagmannsrett. De må imidlertid betale 240.000 kroner i erstatning til kvinnen.

Den tredje mannen ble enstemmig frifunnet og må heller ikke betale erstatning. Han ble også frifunnet i tingretten.

– Kan gå videre med livet

Maria Hessen Jacobsen forsvarer en av mennene som ble frifunnet. Hun sier at selv om man skulle være uenig i lovanvendelsen, så er det riktig vurdert at den ikke kan tas opp i Høyesterett.

– Selv mener jeg at både bevisbedømmelsen og lovanvendelsen er riktig, sier Jacobsen til Bergens Tidende.

– Våre klienter er nå ved rettskraftig dom frifunnet og kan begynne å gå videre med livet sitt, fortsetter hun.

Advokat John Christian Elden forsvarer den 24 år gamle mannen. Han mener avgjørelsen fra statsadvokaten er klok, og at det ikke er grunnlag for å anke til Høyesterett.

– Dommen er strafferettslig klar og frifinner på tre ulike bevismessige grunnlag, sier Elden til Bergens Tidende.