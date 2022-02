I kveldens innslag vil publikum blant annet få se video av gjerningspersonen som ranet MIX-kiosken i Lyngdal sentrum den 27. januar.

– Vi vet fra tidligere at publikum har klart å bidra til identifisering av gjerningsperson ut i fra bekledning. I andre tilfeller har gjerningsperson også meldt seg selv etter innslag hos oss, sier «Åsted Norge»-reporter Andrea Joner Tuft til Lister24.

Det var Lyngdals avis som først omtalte saken.

Hun viser til at saken er alvorlig, og at raneren fortsatt er på frifot.

– Vi håper selvfølgelig at den informasjonen politiet går ut med i kveld, vil kunne generere flere tips i saken slik at gjerningspersonen blir tatt. Vi har svært observante seere som følger «Åsted Norge», og håper derfor at noen som ser på der hjemme kan sitte på informasjon som kan hjelpe politiet videre i saken, sier Joner Tuft.

Politistasjonssjef Bernt Mushom ved Farsund og Lyngdal politistasjon håper dette kan være til hjelp med å oppklare saken.

– Jeg kan bekrefte at vi har hatt et samarbeid med «Åsted Norge», og håper med dette at mer oppmerksomhet rundt saken kan bidra til flere tips som vi kan ta med oss videre i etterforskningen. Vi er derfor takknemlige for at de også har tatt saken, sier Mushom.