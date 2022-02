Alle kystkommunene i Lister skal 7. mars delta på et oppstartsmøte i forbindelse med et prosjekt for å få økt kunnskapsgrunnlag om sjøarealene i Agder.

– Dette møtet er et informasjons- og oppstartsmøte om kartleggingsarbeidet. Det er viktig at arbeidet har forankring i lokale interesser og prioriteringer, og da er det viktig at kommunene er orientert om hvordan arbeidene skal pågå slik at de best mulig kan delta aktivt i prosessen og ha eierskap om prosessene som fører til våre resultater, sier Federico Håland Gaeta, som er prosjektleder i NIVA, og som lede teamet fra NIVA og Akvaplan-niva.

Bakgrunnen for prosjektet, er at regionale myndigheter ønsker at det skal tilrettelegges for blå, bærekraftig næringsutvikling og dermed økt sysselsetning og verdiskapning langs kysten i sør.

Etter en anbudsprosess formalisert og utlyst av BKS (Blått Kompetansesenter Sør) var det NIVA som fikk oppdraget med å levere kunnskapsgrunnlaget til de enkelte kommunene i dette prosjektet. Håland Gaeta an ser frem til å ta fatt på dette oppdraget.

– Vi skal bidra med et kunnskapsgrunnlag som Agder-kommunene kan anvende i sin kystsoneplanlegging. Det blir veldig interessant å avdekke alle krysningsinteressene langs kysten, og gi et best mulig kunnskapsgrunnlag som vil bidra til en bærekraftig blå næringsutvikling, sier han.

Dette er ifølge Gaeta noe kommunene også har etterspurt.