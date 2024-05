Det ble drøftet om Omsetningsrådet hadde grunnlag for å pålegge Nortura å prioritere egg til konsum framfor egg til industri, noe Omsetningsrådet konkluderte med at de ikke hadde.

Sekretariatet i rådet innstilte på at Norturas praksis bryter med regelverket. I stedet ble det flertall for et forslag fra Bondelaget om at regelverket blir overholdt.