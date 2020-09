Nektet å betale forelegg etter ulovlig mobilbruk

Politiet har opprettet sak etter at en bilfører nektet å betale et forenklet forelegg han fikk for mobilbruk i bil.

Utrykningspolitiet (UP) hadde adferdskontroll på E39 ved Austad i Flekkefjord torsdag.

To bilførere ble ilagt forenklede forelegg etter ulovlig bruk av mobiltelefon i bil. Den ene av disse nektet å godta forelegg, og risikerer nå å måtte møte i retten.