Løp til skogs etter politijakt

Dramatisk da politiet tok opp jakten etter bil som nektet å stoppe for kontroll.

Jens Saanum Bessesen, Lindesnes

Politiet melder at hendelsen fant sted like over klokken 3 i Farsund natt til søndag.

«Politiet opptok forfølgelse etter bil som ikke ville stanse for kontroll like utenfor Farsund sentrum.